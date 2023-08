Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (16)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (16) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê comemora a possibilidade de derrubar Gilda.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

. Albuquerque avisa a Gilda do depoimento de Benedita. Os religiosos se desesperam ao saber do desaparecimento de Frei João. Jesus, disfarçado, leva Frei João até o hospital. Érico e Anselmo reclamam do investimento feito por Gilda. Frei João acorda, e Darlene se emociona.

Marê pede para Júlio perdoar Verônica. Benedita chega a São Jacinto. Júlio se surpreende com o depoimento da viúva de Ronaldo. Darlene questiona Frei João sobre sua resposta. Orlando manda Frei Severo levar Marcelino à Irmandade. Benedita recebe dinheiro de Gilda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.