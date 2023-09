Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 17:50, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê leva o pai ao Grande Hotel.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

Gilda comemora sua conquista com Gaspar. Cândida convida Leonor para trabalhar com ela na prefeitura. A casa de Verônica é pichada com ofensas a Érico. Odilon devolve a carta de Romeu para Érico. Ione e Sansão se aproximam. Adélia é promovida no hospital. O detetive contratado por Orlando encontra Catarina e o médico avisa a Marê.

Gilda garante a Gaspar que a falsificação do testamento não será descoberta. Aparecida se preocupa com a demora de Justino. Orlando decide ir atrás de Catarina. Marê, Júlio e Frei Severo levam Leonel até o Grande Hotel. Leonel lembra que recebeu um envelope com fotos do detetive Norberto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:50, na Rede Globo.