Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (8)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (8) vai ao ar às 18h35, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê pede que Verônica e Érico façam da noite de inauguração do cinema uma festa beneficente para a futura maternidade.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTE SÁBADO (8)

Felipe garante a Gilda que dará um jeito em Lucília. Popó comunica a Érico que Lucília foi promovida a gerente do hotel. Marê pede que Verônica e Érico façam da noite de inauguração do cinema uma festa beneficente para a futura maternidade. Verônica aceita namorar Érico, e Júlio comemora.

Anselmo tenta reatar com Verônica. Darlene é hostil com Gaspar. Felipe consegue se aproximar de Lucília. Gilda faz uma doação para o projeto de Marê. Ione pensa em rever Bem-Te-Vi. Gaspar planeja suceder Anselmo na prefeitura. Lucília aceita passear de barco com Felipe.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, neste sábado (8) a novela irá ao ar às 18h35.