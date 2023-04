Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (8)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (8) vai ao ar às 18h35, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê garante que descobrirá o paradeiro de seu filho com Albuquerque.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTE SÁBADO (8)

Marê garante que descobrirá o paradeiro de seu filho com Albuquerque. Marcelino conversa com todos os santos. As mulheres se admiram com o desfiles na inauguração da loja de Wanda. Turíbio recebe uma carta anônima e Odilon fica preocupado. Elza chega à loja de Wanda e Turíbio a retira de lá a força. Júlio tenta conversar com Albuquerque, mas Marê se descontrola. Frei Leão ajuda Marcelino a fazer sua promessa.

Turíbio prende Elza em casa. Sônia convida Júlio para sair. Marê confronta Gilda e exige saber quem é o seu cúmplice. Cândida leva Verônica até sua casa. Érico fica nervoso ao ver Romeu Telles chegar no hotel. Marê coloca Gilda trabalhando na recepção do hotel. Érico diz a Romeu que pensa em se casar com Verônica. Marê e Orlando descobrem que Tobias é adotado.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, neste sábado (8) a novela vai ao ar às 18h35.