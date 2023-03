Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (25)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (25) vai ao ar às 18h35, após o 'Caldeirão Com Mion'. Neste sexto capítulo, Popó afirma a Júlio que Ronaldo mentiu em seu depoimento.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTE SÁBADO (25)

Marê fica tocada com a proposta de Júlio. Selma questiona Marê sobre Orlando. Os freis revelam a história de Marcelino, que chora com o abandono da mãe. Júlio interroga Gaspar sobre o caso de Marê. Popó afirma a Júlio que Ronaldo mentiu em seu depoimento. Sônia lembra do sofrimento que Ademar a impôs.

Justino tem esperanças de se casar com Sônia. Júlio encontra Catarina, que é rude com ele. Júlio recusa a proposta de Anselmo para deixar a cidade. Estevão oferece uma promoção a Orlando.

Adélia conta a Gilda sobre o encontro de Júlio e Catarina. Gaspar confronta Catarina. Orlando decide voltar para o Brasil.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, neste sábado (25) a novela vai ao ar às 18h35.