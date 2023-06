Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (24)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (24) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Orlando ameaça revelar tudo sobre o passado de Gilda, caso ela insista em adotar Marcelino.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTE SÁBADO (24)

Frei Severo se desespera com o anúncio de Gilda e pede assessoria jurídica a Júlio sobre o caso de Marcelino. Albuquerque comemora a possível gravidez de Lívia. Verônica pensa em abrir um negócio após a inauguração do cinema. Marê e Orlando descobrem sobre as ações de Gilda em relação a Marcelino.

Darlene se espanta com as reações de Tânia e Catarina sobre Gaspar. Orlando ameaça revelar tudo sobre o passado de Gilda, caso ela insista em adotar Marcelino. Lucília apoia Gilda. Marcelino descobre que Gilda deseja adotá-lo.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.