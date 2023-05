Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (20) vai ao ar às 18h35, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê garante a Frei Leão que não deseja mais ouvir o nome de Virgílio.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTE SÁBADO (20)

Lucília sonda Ítalo sobre a história da cidade e descobre que Anselmo se tornou acionista do hotel após o rompimento de Leonel com Virgílio. Lucília conhece Ivan. Lucília afirma a Orlando que o primo deveria ficar com Gilda. Frei João termina a reconstrução da loja de Wanda. Orlando confessa a João que teme revelar seu segredo a Marê.

Gusmão se insinua para Marê, que não percebe e apresenta Orlando como seu noivo. Marê garante a Frei Leão que não deseja mais ouvir o nome de Virgílio. Lucília anuncia a Orlando que decidiu ficar em São Jacinto.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, a novela irá ao ar neste sábado (20) às 18h35.