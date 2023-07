Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (4)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (4) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marcelino, Marê, Orlando e os religiosos comemoram a permanência do menino na Irmandade.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (4)

Marcelino, Marê, Orlando e os religiosos comemoram a permanência do menino na Irmandade. Gilda se revolta, e Lucília a apoia. Albuquerque confronta Justino. Gaspar faz questão de indenizar Popó por sua bicicleta quebrada no acidente que vitimou Darlene. Gaspar é gentil com Darlene e Clara.

Gilda decide investigar o passado de Frei Severo. Justino afirma que se inscreverá no curso de Tânia. Lucília deduz que foi enganada por Péricles. Lucília tenta negociar com Orlando. Galdino confessa a Albuquerque que invadiu a casa de Verônica a mando de Lucília.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.