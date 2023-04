Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (25)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (25) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê conversa com Érico e Júlio sobre a veracidade do testamento.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (25)

Marê e Érico confrontam Gilda. Gilda inventa uma história para justificar a feitura do testamento de Leonel. Marê conversa com Érico e Júlio sobre a veracidade do testamento. Marê descobre que o cofre da mansão está vazio. Orlando discute com Gilda.

Justino se preocupa com o sumiço de Mindim. Marê descobre que Gaspar enganou Neiva para invadir a mansão com Gilda. As crianças encontram Mindim machucado e o levam até Orlando.

Érico se compromete a chamar um perito para avaliar o suposto testamento de Leonel. Orlando apoia Marê. Gilda invade o quarto de Érico, e encontra a carta e o postal de Romeu.



QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.