Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (23)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (23) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (23)

Lucília registra toda a conversa com Anselmo. Luís não consegue contar para Cândida sobre seu namoro, e Tânia vai embora decepcionada. Ivan tenta chamar a atenção de Lucília. Marê revela sua preocupação com Lucília para Orlando. Marcelino repreende Luís por não enfrentar Cândida. Neiva consola Tânia. Wanda desafia Silvio.

Lucília observa Anselmo e Cândida, enquanto sai com Ivan. Érico conversa com Verônica sobre Anselmo. Júlio teme que a proximidade de Lucília com Gilda prejudique Marê. Lucília garante a Orlando que provará a inocência de José. Cândida humilha Tânia. Lucília se insinua para Anselmo.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.