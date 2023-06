Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (20)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (20) vai ao ar às 18h45, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Verônica se assusta ao ver sua casa revirada, e Marê descobre que as cartas e o colar de sua mãe foram roubados.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (20)

Gilda se irrita ao saber que Marê está trabalhando como administradora do hospital. Orlando se constrange com as lembranças de Marê sobre Virgílio e Maria Eugênia. Ademar é carinhoso com Ione. Verônica se assusta ao ver sua casa revirada, e Marê descobre que as cartas e o colar de sua mãe foram roubados.

Orlando confronta Lucília sobre o roubo dos pertences de Marê. Galdino entrega as cartas de Maria Eugênia para Lucília, mas fica com o colar. Mirtes chega ao Grande Hotel.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta terça-feira (20) a novela irá ao ar às 18h45.