Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (18)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (18) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Sônia questiona Júlio sobre seus sentimentos.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (18)

Marê e Orlando acordam no meio da noite entristecidos. Antônio não gosta de ver Júlio namorando Sônia. Marcelino pede para trazer os amigos para procurar o saci. Odilon tem alta do hospital. Orlando aluga a antiga casa de sua família. Verônica tenta convencer Elza a fugir com Odilon. Aparecida aconselha Sônia. Ítalo estranha o questionamento de Orlando sobre Virgílio Lopes.

Júlio convida Sônia para almoçar. Gaspar se insinua para Mirtes, a funcionária do cartório. Marcelino leva os amigos para caçarem saci. Turíbio ameaça Elza, sem que Fabiano veja. Sônia questiona Júlio sobre seus sentimentos. Marê critica Orlando por alugar a casa de Virgílio Lopes.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.