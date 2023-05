Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (16)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (16) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê conhece Lucília, e Orlando pede à prima para guardar segredo sobre a história entre as duas famílias.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (16)

Lucília se insinua para Orlando, que fica constrangido com a presença da prima. Gilda e Júlio ficam intrigados ao saber que uma mulher procurou por Orlando. Lucília pressiona Orlando a cobrar dívida que tem com a família de Marê. Marê conhece Lucília, e Orlando pede à prima para guardar segredo sobre a história entre as duas famílias.

Marcelino e Luís se entendem na Irmandade. Ione conta a Lucília sobre a rixa entre Gilda e Marê. Marê se oferece para um emprego com Gusmão. Lucília procura Gilda.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.