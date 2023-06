Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (13)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (13) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Anselmo avisa a Verônica que esperará por ela no local de sempre.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (13)

Lucília despista Anselmo. Adélia avisa que Marê poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Gilda tenta disfarçar o enfado com Gaspar e Cândida. Frei João conversa com Severo sobre Darlene e Clara. Gaspar surpreende Lucília tentando abrir o arquivo morto do hotel. Anselmo avisa a Verônica que esperará por ela no local de sempre.

Frei João revela aos padres sua história com Darlene. Ione interroga a mãe de Clara. Gilmar é hostil com Marê. Gaspar humilha Érico. Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Frei João estuda com Clara.

Anselmo pede para Lucília ir ao seu encontro. Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Verônica decide ir atrás de Anselmo. Gilda conversa com Fernando. Verônica flagra Lucília e Anselmo.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.