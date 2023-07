Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (11)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça (11) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Orlando se preocupa com o sumiço de Lucília.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA TERÇA (11)

Marê agradece a todos que contribuíram para a arrecadação de fundos para a maternidade. Lucília sente medo durante o passeio com Felipe. Todos vibram com o sucesso do cinema e do restaurante de Verônica.

Gaspar insinua que o namoro de Érico e Verônica não é real, e Anselmo desconfia. Dom Vitório chega à Irmandade. Érico pede Verônica em casamento.

Orlando se preocupa com o sumiço de Lucília. Felipe afirma a Gilda que cumpriu o combinado. Albuquerque anuncia a Orlando que Lucília está morta.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.