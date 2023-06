Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (9)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (9) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Lucília consegue que Gilda a empregue como sua secretária particular.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (9)

Lucília tenta arrancar os segredos de Anselmo. Orlando anuncia que frei Tomé está fora de perigo. Marcelino acredita que Gilda é uma bruxa. Lucília consegue que Gilda a empregue como sua secretária particular. Ítalo diz a Marê que ela é a melhor candidata ao cargo de administradora do hospital. Ivan sofre por conta de Lili e aconselha Gaspar a se precaver com Gilda.

Gaspar revela a Gilda que conseguiu contornar a situação com o prefeito de Barbacena. Verônica percebe que Anselmo está apaixonado por outra. Érico desconfia de Lucília. Luís questiona padre João sobre seu amor por mulheres. Gaspar confronta Lucília.

QUE HORAS COMEÇA?

