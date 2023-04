Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (7)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (7) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê fica abalada com as informações de Júlio sobre seu filho.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (7)

Marê constata que Gilda tinha a intenção de dar um golpe em seu pai. Marê fica abalada com as informações de Júlio sobre seu filho. Os padres se preocupam com a saúde de Marcelino. Júlio vai à polícia para levantar a ficha de Gilda. Gaspar fica com ciúmes de ver Gilda flertar com Odilon. Turíbio proíbe Elza de trabalhar e a humilha. Elza é vista ao sair de madrugada da casa de Odilon.

Júlio descobre que Gilda tem uma grande ficha criminal. Chega o dia da inauguração da loja de Wanda, e Elza não aparece. Marê, Orlando e Júlio descobrem que Gilda tem um cúmplice em São Jacinto. Marcelino pensa em fazer uma promessa para encontrar sua mãe. Marê descobre que Albuquerque pode saber onde está seu filho.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.