Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (5)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (5) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (5)

Gilda tem uma ideia para prejudicar Marê. Luís promete para Tânia que falará com Cândida. Verônica tenta ligar para Odilon. Albuquerque se recusa a iniciar a investigação sobre o caso de Marê, e Júlio comenta com Érico, que sugere que ele fale com um desembargador. Gilda denuncia a estadia de Marê na Irmandade para o Bispo.

Ivan afirma a Luís que irá ajudá-lo a ficar com Tânia. Marê começa a trabalhar na loja de Wanda. Cândida conta para Gilda do emprego de Marê, e a vilã fica revoltada. Cândida flagra Luís e Ivan brigando e tenta descobrir o motivo.

Gilda exige que Sílvio obrigue Wanda a demitir Marê. Marê comenta com Neiva que se apegou a Marcelino. Orlando convida Marê para morar com ele. Os padres recebem um telegrama do Bispo.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.