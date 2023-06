Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (30)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (30) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (30)

Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino. Gaspar se afasta para que João fale com Darlene. Ivan se surpreende com a preocupação genuína de Gaspar em relação a Darlene. Clara visita Darlene. Leonor e Tânia comemoram o apoio de Anselmo à promoção de seu curso noturno.

Leonor alerta Tânia sobre o interesse de Turíbio. Severo não é honesto com Júlio quando o advogado pergunta sobre o passado do frei. As crianças se divertem no cinema. Marê garante a Ítalo que levantará o dinheiro para construir sua maternidade. Marê, Orlando e os freis comentam sobre a proximidade da audiência, e Marcelino ouve.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.