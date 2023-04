Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (28)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (28) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda expulsa a ex-enteada da mansão, e padre Donato a leva para a Irmandade.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (28)

Marê não se conforma com a legitimação do testamento de seu pai. Sônia discute com Ademar. Marcelino tenta escrever uma poesia para Aninha. Júlio apoia Marê, e Orlando tenta disfarçar o ciúme. Gaspar ameaça Gilda.

Érico chora ao conversar com Verônica. Marcelino sonha com Aninha. Júlio fala com Mirtes no cartório de Belo Horizonte, e alerta Marê, que se desespera. Os padres decidem acolher Marê na Irmandade, e Marcelino fica radiante.

Gilda expulsa a ex-enteada da mansão, e padre Donato a leva para a Irmandade. Marcelino recepciona Marê, que fica emocionada. Gilda nomeia Gaspar vice-presidente do Grande Hotel e anuncia o noivado dos dois.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.