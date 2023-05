Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (26)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (26) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, O delegado pensa em contar para Gilda sobre o novo emprego de Marê.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (26)

Lucília se faz de vítima para convencer Marê do porquê se aproximou de Gilda. Ítalo convida Adélia para trabalhar no hospital. Cândida e Verônica acusam Anselmo pelo curto-circuito na fonte luminosa. Lucília esconde a expressão falsa ao abraçar Marê. Orlando questiona Marê sobre a conversa com a prima.

Neiva tira satisfação com Cândida. Albuquerque se surpreende ao encontrar Marê na alfaiataria. Orlando parabeniza Adélia por seu novo emprego no hospital. Frei João flagra Marcelino no sótão.

Gilda reclama das parcerias feitas por Marê para trazer novos hóspedes para o hotel. O delegado pensa em contar para Gilda sobre o novo emprego de Marê.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.