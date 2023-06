Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (23)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (23) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda afasta Gaspar da vice-presidência do hotel, e ameaça Anselmo.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (23)

Lucília se espanta com o caráter de Gilda. Marê tem a ideia de montar uma ala de maternidade no hospital. Gilda afasta Gaspar da vice-presidência do hotel, e ameaça Anselmo. Lívia tem um novo mal-estar, e Wanda a alerta. Gilda inicia com Edvaldo o processo para conseguir a tutela de Marcelino.

Péricles engana Lucília. Ítalo anuncia a Lívia a possibilidade de ela estar grávida. Gilda paga uma indenização a Gaspar e Anselmo. Darlene se aproxima de Gaspar. Gilda revela a Frei Severo que entrou com um pedido de guarda de Marcelino.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.