Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (21)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (21) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê decide dar uma chance para Orlando.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (21)

Orlando desconversa e beija Marê. Elza desmaia quando Fabiano flagra uma conversa sua com Verônica. Gaspar recebe o dinheiro enviado por Gilda e avisa à cúmplice no Grande Hotel. Orlando atende Elza no hospital. Turíbio revela a Fabiano sobre a carta anônima que recebeu. Odilon visita Elza no hospital e combina a fuga com ela.

Anselmo vai à casa de Verônica. Júlio leva Sônia ao cinema. Gaspar paga Mirtes e pega o documento com ela. Frei Leão encontra o boneco de saci de Marcelino. Elza vai para casa com Fabiano. Marê tem uma ideia e vai ao encontro de Orlando.

Gilda se faz de vítima para Cândida. Fabiano pergunta se Elza tem um amante. Os padres recebem uma carta do palhaço Benjamim. Marê decide dar uma chance para Orlando.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.