Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (16)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta (16) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Cândida informa a Anselmo que trabalhará com ele na prefeitura.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEXTA (16)

Gilda obriga Lucília a entregar para ela o envelope que está em suas mãos. Cândida se surpreende com a demissão de Verônica. Gilda questiona Lucília sobre seu caso com Anselmo. Júlio exige que Anselmo pare de cobrar juros pelo empréstimo que fez a Antônio. Cândida procura Verônica.

Turíbio descobre o paradeiro de Elza e Odilon e avisa a Albuquerque. Gilda é gentil com Clara e causa estranhamento em Gaspar. Ione descobre que Júlio pretende se casar com Sônia e conta para Ademar. Lucília fala com Orlando sobre os documentos de Virgílio.

Júlio flagra Ademar conversando com Sônia e fica irritado. Justino pede ajuda a Tânia para voltar a estudar. Cândida informa a Anselmo que trabalhará com ele na prefeitura. Gilda vai à Irmandade falar com Marcelino e o encontra com Orlando e Marê.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.