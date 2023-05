Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (8)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (8) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê decide financiar a reforma da loja de Wanda com o dinheiro da joia de família que empenhou.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (8)

Albuquerque insinua que Marê foi o motivo da destruição da loja de Wanda. Fabiano apoia Turíbio, que sofre com a traição da mulher. Cândida sofre com a expulsão de Luís do seminário. Wanda confronta Sílvio sobre o ataque a sua loja. Gaspar parabeniza Gilda pela perda do emprego de Marê.

Marcelino se preocupa com Marê e escapa da escola. Celeste encontra Marcelino na loja de Wanda. Marê decide financiar a reforma da loja de Wanda com o dinheiro da joia de família que empenhou. Cândida manipula Luís. Os freis anunciam que Marê terá de deixar a casa de acolhimento.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.