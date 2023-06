Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (5)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (5) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marcelino é hostil com Gilda, que comenta a situação com Lucília

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (5)

Marcelino é hostil com Gilda, que comenta a situação com Lucília. O evento de inauguração da fonte de São Jacinto é um fiasco. Lili e Violeta se enfrentam, e o plano de vingança da aspirante a atriz falha. Ione acredita que Bem-Te-Vi a convidou para deixar São Jacinto com ele.

Marê desconfia da aproximação de Lucília com Marcelino. Lucília leva Marcelino para fotografar Gilda. Ivan é desprezado por Lili. Violeta transforma Lili em sua camareira. Gilda garante a Marcelino que deseja ser sua amiga. Marcelino foge de Gilda e Lucília.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.