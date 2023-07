Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (3)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (3) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Celeste conversa com as famílias das crianças que ajudaram Marcelino e Manoel a fugirem da escola.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (3)

Marcelino provoca uma confusão no Fórum, mas acaba convencendo o Juiz a ouvir o que ele tem a dizer. Celeste conversa com as famílias das crianças que ajudaram Marcelino e Manoel a fugirem da escola.

Érico e Verônica se preparam para a viagem para o Rio de Janeiro. Albuquerque se revolta com a atitude de Justino. Tobias se preocupa com a falta de amor de Albuquerque por ele. O caso da guarda de Marcelino é concluído.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.