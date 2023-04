Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (3)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (3) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marcelino vai até a barraca de beijo, e Marê se encanta com o menino.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (3)

Marê afasta Gilda de suas funções no hotel e a expulsa da mansão. Alice fornece para Orlando notícias sobre seu filho. Gilda afirma que se vingará de Marê. Marcelino reclama de ter sido escolhido para ser o padre do casamento caipira. Orlando conta para Marê sua conversa com Alice.

Marê recontrata Catarina. Júlio diz que pode ajudar Marê a encontrar seu filho. Gilda ameaça Gaspar. Todos organizam as barracas para a festa de Santo Antônio. Marcelino vai até a barraca de beijo, e Marê se encanta com o menino.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.