Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (29)

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (29)

Gaspar promete um grande trabalho a Gusmão, caso ele concorde em demitir Marê. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda e Gaspar atentem contra Gusmão e Iolanda. Odete foge com as roupas de Violeta, e Popó apresenta a artista a Wanda. Violeta convoca Catarina para ser sua nova assistente pessoal.

Orlando elogia o trabalho de Adélia como enfermeira. Iolanda disfarça para Marê sobre a visita de Gaspar à alfaiataria. Anselmo manipula Lucília e Verônica. Gaspar comunica a Gilda que Gusmão demitirá Marê.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.