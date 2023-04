Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (17)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (17) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Anselmo foge da casa de Verônica quando Júlio chega.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (17)

Marê se mobiliza com a história da perda do bebê de Gilda. Verônica incentiva Júlio a namorar Sônia. Orlando diz a Lucília que ainda não contou a verdade sobre ele para Marê. Turíbio reclama de Odilon insistir em ir para o Rio de Janeiro. Marê conta para Orlando sobre Gilda. Gaspar avisa a Gilda que o funcionário do cartório, que faria um serviço para ela, morreu.

Frei Tomé ensina Marcelino a pegar um saci. Júlio vê Marê e Orlando se beijando. Anselmo foge da casa de Verônica quando Júlio chega. Justino se entristece ao ver Sônia e Júlio se beijando. Marcelino reza para Marê e Orlando. Marê e Orlando têm o mesmo sonho.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.