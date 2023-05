Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (15)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (15) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gaspar pressiona Gilda para marcar o casamento dos dois.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (15)

Marê se assusta ao surpreender Júlio em seu quarto, e Verônica alerta o filho para não confundir seus sentimentos pela moça. Gaspar pressiona Gilda para marcar o casamento dos dois. Tânia se irrita com a concessão de Luís às chantagens de Cândida.

Luís pede para ficar na Irmandade. Gaspar e Érico contrariam uma ordem de Gilda no Grande Hotel. Marê comemora a permanência da creche para os filhos de funcionárias do hotel. Lucília procura por Orlando no hospital.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.