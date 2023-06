Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (12)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (12) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda comenta com Lucília que pretende afastar Gaspar de sua vida.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (12)

Lucília exige que Orlando pegue as cartas que Virgílio escreveu para Maria Eugênia. Darlene faz uma revelação para frei João. Orlando afirma que não ajudará Lucília. João se emociona ao falar com Clara. Orlando pensa na conversa que teve com a prima.

Gilda comenta com Lucília que pretende afastar Gaspar de sua vida. Clara se diverte com Marcelino. Darlene consegue um emprego no café-concerto do Grande Hotel. Lucília procura o documento que precisa sobre Virgílio.

Aninha sente ciúmes de Clara. Lucília percebe Gilda olhando para Orlando e Marê. Anselmo flagra Lucília tentando arrombar uma gaveta de Gilda.

