Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (10)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda (10) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Felipe planeja cumprir seu acordo com Gilda durante o passeio romântico com Lucília.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA SEGUNDA (10)

Felipe planeja cumprir seu acordo com Gilda durante o passeio romântico com Lucília. Cândida comemora a decisão de Gaspar de suceder Anselmo na prefeitura. Todos se preparam para a inauguração do cinema da cidade.

Ivan se oferece para fotografar o evento com Turíbio. Camilo, Violeta, Lili e Bem-Te-Vi chegam para a inauguração. Lili despreza Ivan.

Ione sonha acordada com Bem-Te-Vi. Orlando se sensibiliza ao conversar com Lucília. Érico e Marê comemoram o sucesso de seus eventos.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.