Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (8)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (8) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Antônio, Aparecida e Verônica pressionam Sônia e Júlio a se casar.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (8)

Gilda e Lucília firmam parceria contra Marê. Antônio, Aparecida e Verônica pressionam Sônia e Júlio a se casar. Tânia não gosta do clima entre Popó e Celeste e Ítalo e Neiva. Júlio questiona se Sônia deseja ser mãe, e ela lembra do bebê que perdeu. Verônica desabafa com Marê sobre Anselmo, e conclui que nunca foi feliz ao seu lado.

Anselmo pensa em Lucília. Gilda revela a Gaspar que pensa em adotar Marcelino. Tomé passa mal após ingerir as balas que Gilda deu a Marcelino, e Orlando decide internar o frei. Anselmo confidencia a Lucília que foi ele quem ajudou Leonel a se afastar de Virgílio.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.