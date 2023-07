Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (6)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (6) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda furta as cartas de Virgílio e Maria Eugênia do quarto de Lucília, mas deixa uma cair sem perceber.

Gilda furta as cartas de Virgílio e Maria Eugênia do quarto de Lucília, mas deixa uma cair sem perceber. Lívia pede ajuda a Frei Leão para aproximar Albuquerque de Tobias. Popó e Adélia se surpreendem com a mudança de comportamento de Ivan.

Gilda deduz que Lucília está tramando um golpe contra ela. Érico fica desconfortável ao encontrar Romeu. Jesus afirma a Marcelino que sua mãe está viva. Érico confessa a Verônica que teve um relacionamento com Romeu. Gilda confronta Lucília.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.