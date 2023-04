Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (6)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (6) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda entrega um maço de dinheiro para Érico para saldar as dívidas dela com o hotel.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (6)

Albuquerque se recusa a procurar Marcelino. Rosa ajuda Marcelino a se esconder. Gilda manda Gaspar tirar Neiva da mansão. Érico vê Geraldino abordar Gilda na frente do hotel. Gilda rouba o cofre da mansão. Marcelino diz a Rosa que precisa ir ao banheiro e ela pede para Toninho parar o carro. Justino fala mal de Sônia para Júlio.

Gilda entrega um maço de dinheiro para Érico para saldar as dívidas dela com o hotel. Toninho encontra Marcelino. Érico comenta sua desconfiança de Gilda com Verônica. Gilda queima a escritura da mansão com o nome de Marê.

Marcelino volta para a irmandade. Júlio tenta falar com Sérgio, seu amigo policial. Marê e Orlando descobrem que Gilda é uma golpista.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.