Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (4)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (4) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Orlando devolve o dinheiro que Gilda pagou em sua fiança.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (4)

Gilda se insinua para Orlando, que a destrata. Ademar repreende Ione. Marê se enfurece ao saber da ousadia da ex-madrasta. Gaspar discute com Gilda. Justino ouve Turíbio falar para Albuquerque que vai para o Rio de Janeiro processar Elza. Tânia marca um encontro com Luís.

Marê confronta Orlando sobre a atitude de Gilda. Marê ajuda Wanda com a loja. Cândida leva Luís até a Irmandade. Ivan segue Tânia. Orlando devolve o dinheiro que Gilda pagou em sua fiança. Gilda se enfurece ao ver Marê chegar para jantar com Orlando no Café Concerto.

Justino fala de Turíbio à mesa, e Sônia alerta Verônica. Ivan vê Tânia e Luís aos beijos. Cândida conta para Gilda que Marê está morando na Irmandade.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.