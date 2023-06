Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (29)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (29) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gaspar persegue Orlando e tenta atingi-lo com seu carro, mas acaba causando um acidente com Darlene.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (29)

Gaspar persegue Orlando e tenta atingi-lo com seu carro, mas acaba causando um acidente com Darlene. Orlando presta socorro a Darlene, e Gaspar se desespera. Darlene desperta e insiste em ficar com Clara, mas Orlando afirma que a moça precisa passar a noite em observação no hospital.

Orlando confronta Gaspar e decide denunciá-lo a Albuquerque por tentativa de assassinato. Albuquerque alerta Gilda sobre a situação de Gaspar. Clara teme perder a mãe. João se incomoda ao ver Gaspar próximo a Darlene. Gilda vai ao encontro de Orlando e é surpreendida por Marê.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.