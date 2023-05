Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (25)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (25) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê pede para conversar com a prima de Orlando.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (25)

Anselmo se desespera e pede a ajuda de Albuquerque. Marê tem uma ideia para dar continuidade ao desfile de Wanda. Verônica se irrita com os elogios que Lucília faz para Anselmo. A reinauguração da loja de Wanda é um sucesso e Silvio fica irritado. Tânia e Luís se encontram, com a ajuda das crianças.

Marê decide conversar com Lucília, e Orlando fica preocupado. Cândida vai com Verônica resolver o problema da fonte luminosa. Orlando ameaça se afastar de Lucília se ela atrapalhar seu relacionamento com Marê. Lucília e Anselmo ficam mais próximos.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.