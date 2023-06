Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (22)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (22) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gaspar conclui que foi vítima de uma armação de Gilda.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (22)

Gilda finge indignação e cancela o casamento com Gaspar. Marê e Orlando desconfiam da traição de Gaspar. Lucília ajuda Mirtes a fugir. Gilda afirma a Lucília que conseguirá adotar Marcelino. Orlando comenta com Frei João sua preocupação com os próximos passos de Gilda.

Gaspar conclui que foi vítima de uma armação de Gilda. Gaspar confronta Gilda, ameaçando a mulher. Lucília descobre o envolvimento de Gilda com a morte de Leonel.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.