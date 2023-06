Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (15)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (15) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gaspar repreende Anselmo por se envolver com Lucília.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (15)

Mirtes se encanta com a proposta de Gilda. Anselmo cobra juros de Antônio, que fica perplexo. Júlio se anima com a notícia sobre a demissão de Verônica. Gaspar repreende Anselmo por se envolver com Lucília. Marê se entristece com o comentário de Ione sobre seu trabalho.

Clara gosta quando João acompanha ela e Darlene até o hotel. Gaspar conta para Gilda do caso de Lucília e Anselmo. Júlio não aceita que Anselmo cobre juros de Antônio. Verônica conversa com Érico. Frei João prepara um presente para Clara.

Marcelino não consegue falar com Jesus e se entristece. Lucília encontra o documento que queria sobre Virgílio. Gilda flagra Lucília saindo do arquivo morto com um envelope nas mãos.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.