Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (13)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (13) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê desmaia quando Júlio conta o que foi encontrado no local do acidente.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (13)

Lívia não consegue conter Tobias, e Marê se afasta abalada. Cândida recebe uma carta do filho Luís. Odilon fala com Verônica sobre sua situação com Elza. Adélia implica com Tânia por causa de Luís. Turíbio descobre que Odilon trabalhará no Diário Carioca. Anselmo menospreza o presente que Verônica recebe de Érico.

Turíbio manda Odilon fotografar o início das obras da ferrovia. Marcelino briga com Tobias. Aníbal e Odilon sofrem um grave acidente no local da ferrovia. Os bombeiros fazem uma descoberta surpreendente nos escombros. Marê desmaia quando Júlio conta o que foi encontrado no local do acidente.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.