Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (1º)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (1º) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUINTA (1º)

Orlando rejeita Gilda, que declara sua paixão pelo médico. Lucília vê quando Gilda sofre por Orlando. Gusmão humilha Marê. Orlando resgata Marê vagando pela estrada. Gilda não gosta quando Érico pensa em investir na reabertura do cinema. Marê revela que Gusmão a assediou, e Orlando se revolta.

Marcelino lamenta a ausência de Marê e Orlando no evento do café-concerto. Cândida sugere que Anselmo e a prefeitura doem o prédio do cinema para Érico. Violeta arma para que Camilo flagre Lili com Ivan. Lucília usa Gilda para provocar Orlando. Orlando confronta Gusmão.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.