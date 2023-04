Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (5)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (5) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê descobre que o hotel está com dificuldades financeiras, e confronta Gilda.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (5)

Os padres dizem a Marê que Marcelino não é seu filho. Orlando cuida de Marcelino. Sônia pede para dançar com Júlio. Marcelino questiona padre Diógenes sobre Marê e seu filho. Marê descobre que o hotel está com dificuldades financeiras, e confronta Gilda. Júlio avisa a Marê que vai a São Paulo. Orlando visita o Hospital São Jacinto.

Marcelino pede para Orlando ir ao circo e convidar Marê. Orlando beija Marê. Benjamin conta a Marcelino que o circo vai embora. Júlio consegue a autorização para que Marê viaje com ele. Marcelino decide ir embora com o circo. Marê se assusta ao saber do sumiço de Marcelino e vai com os padres à delegacia.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta-feira (5) a novela vai ao ar às 18h05.