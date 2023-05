Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (3)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (3) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê se surpreende ao saber que sua vaga na Companhia Ferroviária foi recusada.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (3)

Gaspar se surpreende com a manchete da Gazeta. Neiva se preocupa com Marê. Júlio e Verônica ficam indignados com a matéria contra Marê. Orlando se enfurece ao ver o jornal e acaba preso depois de confrontar Turíbio. Marê se surpreende ao saber que sua vaga na Companhia Ferroviária foi recusada. Albuquerque é hostil com Orlando.

Popó avisa a Júlio da prisão do médico. Gilda comenta com Ítalo que pretende acabar com as parcerias que Marê conseguiu para o Hotel. Marê vê a manchete da Gazeta e fica arrasada. Lívia conta para Marê sobre a prisão de Orlando.

Gilda instrui Turíbio a mentir em seu depoimento. Marê e Marcelino tentam animar Orlando. Ione decide ir à delegacia, depois de falar com Gilda. Gilda paga a fiança de Orlando.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, a novela vai ao ar nesta quarta-feira (3) às 18h05.