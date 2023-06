Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (28)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (28) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Júlio comenta com Marê, Severo e Donato que Gilda pode ser favorecida pela Justiça, por sua situação financeira.

Donato e Severo vão ao encontro de Júlio para falar sobre o documento de Gilda. Tobias teme perder o amor de Lívia e Albuquerque após o nascimento de seu irmão. Júlio comenta com Marê, Severo e Donato que Gilda pode ser favorecida pela Justiça, por sua situação financeira.

Padre Diógenes fica exultante com o estado do cinema de Érico. Júlio anuncia que conseguiu uma audiência com o Juiz para o caso de Marcelino. Sílvio ameaça Gaspar. Gaspar arma contra Orlando.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta-feira (28) a novela irá ao ar às 18h05.