Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (24)

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (24)

Lucília manipula Anselmo, e Verônica fica desconfiada. Gilda tenta disfarçar o incômodo com a presença de Cândida. Silvio pede que Anselmo antecipe a inauguração da fonte luminosa. Marcelino avisa a Luís que ele e seus amigos irão ajudá-lo a se encontrar com Tânia.

Silvio é hostil com Marê. Lucília não dá atenção para Ivan. Marê pede que Orlando não deixe Lucília atrapalhar o romance dos dois. Verônica sente ciúmes de Lucília e Anselmo. As mulheres comemoram o desfile na loja de Wanda.

Todos chegam para a inauguração da fonte luminosa. Lucília é gentil com Anselmo. Luís se encanta ao ver Tânia desfilando. As luzes da fonte luminosa explodem, e a cidade fica no escuro.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta (24) a novela vai ao ar às 18h05.