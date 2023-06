Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (21)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (21) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gilda confessa a Orlando que não ama Gaspar.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (21)

Gaspar se preocupa com a presença de Mirtes. Júlio reata com Sônia. Gilda paga Mirtes por seus serviços. Gaspar afirma a Mirtes que se casará com Gilda e a ameaça. Gilda confessa a Orlando que não ama Gaspar.

Clara fica doente, e João e Marcelino a visitam. Gilda combina com Lucília e Mirtes uma forma de atrapalhar seu casamento com Gaspar. Júlio confronta Ademar. Gilda e todos flagram Mirtes e Gaspar juntos.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta-feira (21) a novela irá ao ar às 18h05.