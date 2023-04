Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (19)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (19) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê flagra Gilda falando com Gaspar ao telefone e comenta com Érico.

Marê discute com Orlando. Júlio é verdadeiro com Sônia, e os dois se beijam. A cabra Sofia pega o boneco do saci de Marcelino, sem que ninguém veja. Sônia estranha o comentário que Gilda faz quando ela a enfrenta. Marê comenta com Júlio sobre sua desconfiança com a demora de Gaspar para voltar de Belo Horizonte. Gaspar seduz Mirtes.

Orlando desabafa com Frei João sobre seu pai. Marê flagra Gilda falando com Gaspar ao telefone e comenta com Érico. Frei Tomé finge ser o saci para as crianças. Marcelino se preocupa quando não encontra seu boneco de saci. Frei João incentiva Orlando a contar a verdade para Marê. Mirtes cobra para entregar a Gaspar o documento que ele pediu.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h05 na Rede Globo.