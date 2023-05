Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (17)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (17) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Gaspar se irrita com a obsessão de Gilda por Orlando.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (17)

Lucília oferece ajuda a Turíbio, e Gilda é simpática com a moça. Gusmão emprega Marê em sua loja de tecidos. Anselmo aluga uma casa em segredo e pede que Verônica o encontre no local. Gilda e Lucília se aliam contra Marê. Gaspar se irrita com a obsessão de Gilda por Orlando.

Luís escapa da Irmandade para namorar Tânia e acaba esquecendo de pegar Marcelino na escola. Orlando discute com Lucília ao saber que ela se uniu a Gilda. Neiva encontra cartas endereçadas a Maria Eugênia e decide entregar para Marê. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre sua origem a Marê.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta (17) a novela vai ao ar às 18h05.